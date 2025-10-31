پخش زنده
مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) با حضور جامعه ورزش ایران فردا به میزبانی فدراسیون والیبال برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم عزاداری بهانه خلقت عالم، حضرت فاطمه الزهرا (س) در راستای برنامههای فرهنگی فدراسیون والیبال و همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه فردا، شنبه دهم آبان بعد از نماز مغرب و عشا در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانیخرم آغاز میشود.
این مراسم با مداحی حاج مهدی رسولی و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مصطفی کرمی و با حضور خانواده بزرگ والیبال، جامعه ورزش کشور و مقامهای ورزشی و کشوری برگزار خواهد شد. همچنین محمدحسن حسنزاده به عنوان قاری و مجری در این مراسم حضور دارد.