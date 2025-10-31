به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از مهم‌ترین این طرح‌ها تکمیل طرح‌های راه‌سازی و مسکن ملی، انتقال ۳۷ کیلومتر خط آب آشامیدنی، ساخت مدارس، خانه‌های بهداشت روستایی و بیمارستان ارسنجان است.

با حضور استاندار فارس ساخت مدرسه جدید روستای چاشتخوار بود که زمین آن را سید محمد شریعتی اهدا کرده بود، آغاز شد.

در ادامه ، آقای امیریاز روکش اسفالت ارسنجان به سلطان شهر و عریض سازی جاده سعادتشهر به سعادتشهر بازدید کرد، این مسیر به طول ۲۲ کیلومتر است.

یکی دیگر از محور‌های اصلی این بازدید طرح هزار و ۲۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن بود که ۹۱ درصد به مرحله سفت کاری و‌۱۳۰ واحد آن قابل سکونت است.

بیمارستان جدید ارسنجان نیز یکی دیگر از طرح‌هایی بود که استاندار در ارسنجان از آن بازدید کرد.