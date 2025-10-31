تاکید ائمه جمعه شهرستان ها بر؛
ضرورت استکبارستیزی، تقویت بنیانهای داخلی و رسیدگی به معیشت مردم
تمرکز اصلی در خطبههای نمازجمعه شهرستان های استان مرکزی بر ضرورت استکبارستیزی، تقویت بنیانهای داخلی و رسیدگی به معیشت مردم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهمترین محورهای مطرح شده توسط ائمه جمعه شهرستانها در خطبههای نماز جمعه شامل مباحث اقتصادی، مناسبتهای ملی (۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) و ایام فاطمیه میباشد. تقارن این مناسبتها در هفتهای که گذشت، فرصتی را فراهم آورد تا ائمه جمعه استان با نگاهی چندوجهی، مسائل روز جامعه را با آموزههای دینی و تاریخی پیوند دهند.
حجتالاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه گفت: ضعف نظارتی در بازار و عدم برخورد بدون اغماض با متخلفان موجب وضعیت نامناسب اقتصادی برای مردم شده است. او خواستار جایگزینی نظارت سنتی با شیوههای مبتنی بر فناوری اطلاعات شد و حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را نماد حمایت از آرمانهای انقلاب دانست.
حجتالاسلام سیدقاسم میرصادقی خطیب جمعه خمین گفت: با اشاره به حوادث ۱۳ آبان، آمریکا و حامیانش را محور شرارت جهان دانست و تأکید کرد اکنون زمان بصیرت، ایستادگی و تبیین است تا ملت در جنگ رسانهای و فرهنگی دشمن پیروز شود.
حجتالاسلام مهدینژاد خطیب جمعه شازند گفت: در عصر جنگ نرم، بزرگترین سلاح دشمن تزریق یأس و ناامیدی به جامعه است، اما ایران اسلامی با دستاوردهای خود امید را زنده نگاه داشته است. او حضرت فاطمه(س) را الگوی جاودان مبارزه با استکبار معرفی کرد.
حجتالاسلام ربانی خطیب جمعه محلات گفت: با اشاره به سه رخداد مهم ۱۳ آبان یعنی تبعید امام خمینی(ره)، کشتار دانشآموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این روز را نقطه عطف در تاریخ مبارزات ملت ایران عنوان کرد و آن را نماد بیداری انقلابی دانست.
حجتالاسلام نیکویی خطیب جمعه دلیجان گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نماد ایستادگی و مقابله با استکبار جهانی است و بر اهمیت وحدت ملی در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی تأکید کرد.
حجت الاسلام صفاهانی امام جمعه خنداب با گرامیداشت هفته دانش اموزی و پیروزی ملت ایران در سال 57 گفت آمریکا و اسرائیل طی سالیان طولانی جنایت های بسیار زیادی را در کشور عزیز ایران مرتکب شده اند ولی با همدلی و وحدت مردم و مسئولان توطئه شکست ملت ایران خنثی شده است .
حجتالاسلام اجرایی خطیب جمعه تفرش گفت: آمریکا با ایرانِ وابسته کاری ندارد، بلکه با ایرانِ توانمند و مقتدر مشکل دارد. او ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، بر اهمیت شناخت سیره حضرت زهرا(س) تأکید نمود.
حجتالاسلام سعیدی خطیب جمعه کمیجان به مباحث قرآنی و مفاهیم فطرت انسان پرداخت و ضمن دعا برای طلب باران، نسبت به پیوستن کشور به FATF انتقاد کرد و این قراردادها را زیانبار دانست.
حجتالاسلام دانشی خطیب جمعه آشتیان با اشاره به ایام فاطمیه گفت: این ایام تنها مراسم مذهبی نیست بلکه جلوهای فرهنگی و اعتقادی است. او با تأکید بر لزوم توجه مسئولان به معیشت مردم افزود نباید تمام مشکلات را به تحریمها نسبت داد و بخشی از آنها حاصل سوءمدیریت داخلی است.