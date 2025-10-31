به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان مارگون گفت: به مناسبت ۱۳ آبان ماه ۴۰ نفر از دانش‌آموزان دختر این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

سرهنگ مجتبی داوری افزود: این دانش‌آموزان به مدت سه روز از یادمان‌های عملیاتی و شهدا در شلمچه، هویزه، علقمه و آبادان باهدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ایثارگران بازدید خواهند داشت.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان مارگون هم گفت: این سفر‌ها بهترین فرصت است تا دانش‌آموزان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام و شهدا آشنا شوند.

داریوش رستخیز افزود: شهدا نزد پروردگار از جایگاه والایی برخوردارند و قدم نهادن در مسیر تربیتی شهدا و الگو گرفتن از آنان در تربیت دانش‌آموزان بیشترین تأثیر اخلاقی و تربیتی را خواهد داشت.

معاون پرورشی فرهنگی آموزش‌وپرورش مارگون نیز گفت: در این سفر معنوی و زیارتی سه‌روزه دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی انجام‌گرفته ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بافرهنگ ایثار و شهادت آشنا خواهند شد.

بشیر فتاح نژاد افزود: این قبیل سفر‌هایی معنوی پیام‌هایی برای شما دارد که مهم‌ترین آن خودشناسی و خودباوری است که از طریق آن می‌توان به خداشناسی رسید.

وی همچنین گفت: در مرحله اول دانش‌آموزان دختر به مناطق عملیاتی جنوب و ان‌شاءالله دو هفته دیگر دانش‌آموزان پسر اعزام خواهند شد.