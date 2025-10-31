مسابقات فوتسال دختران زیر ۱۶ سال استان مرکزی
درخشش دختران فوتسالیست استان مرکزی در آشتیان؛ ساوه ، زرندیه و آشتیان به ترتیب اول تا سوم شدند.
مسابقات فوتسال دختران زیر ۱۶ سال استان، پس از پنج سال وقفه، با حضور تیمهایی از شهرستانهای مختلف در سالن شهید رجایی شهرستان آشتیان برگزار شد.
در این رقابتها که با حضور هفت تیم از شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، دلیجان، خمین، شازند و آشتیان برگزار شد، تیم ساوه با عملکرد درخشان خود موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم زرندیه در جایگاه دوم ایستاد و تیم میزبان، آشتیان، به مقام سوم این مسابقات دست یافت.
این رقابتها با هدف توسعه فوتسال بانوان در ردههای پایه و شناسایی استعدادهای جوان استان برگزار شد و با استقبال قابلتوجه خانوادهها و علاقهمندان به ورزش بانوان همراه بود.
در پایان، با حضور مسئولان اداره ورزش و جوانان و هیأت فوتبال استان مرکزی، از تیمهای برتر با اهدای کاپ و لوح تقدیر تجلیل بهعمل آمد.