نماینده مردم قم در شورای مجلس اسلامی، با سفر به شهر سلفچگان و روستاهای تاج خاتون و محمد بیگ، در جریان مشکلات و دغدغههای اهالی این مناطق قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، صبح امروز به این مناطق سفر کرد و گفت: هدف این بازدید، بررسی مشکلات اهالی و نشست با مسئولان محلی بود.
در این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین روانبخش با حضور در جمع اهالی، مشکلات مردم را به صورت تلفنی با مسئولان استانی در میان گذاشت و خواستههای آنها را منتقل کرد.
شهردار سلفچگان، هم در این نشست درباره الحاق بلوار خلیج فارس به بافت شهری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این اقدام سبب توسعه شهری و مجوز ساخت در چندین هکتار از زمینها خواهد شد.
امراللهی افزود: این مصوبه به توسعه شهر کمک میکند، چرا که سلفچگان به دلیل اشتغالزایی، نیاز به مسکن بیشتری دارد. اجاره خانهها به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه ویژه و شهرک صنعتی بسیار بالا است و نیاز به نیروی کار و مسکن احساس میشود.
حجتالاسلام والمسلمین روانبخش همچنین از مراحل ساخت طرح نهضت ملی مسکن در شهر سلفچگان بازدید کرد تا از روند پیشرفت این طرح مطلع شود.