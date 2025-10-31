به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عزیز ابراهیم‌نژاد، مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر، گفت: این مرد به همراه جمعی از دوستانش برای کوهنوردی به منطقه مشکان، در نزدیکی سد سیلوه رفته بود، اما هنگام فاصله گرفتن از گروه مورد حمله یک قلاده خرس قرار گرفت.

وی افزود: خرس پس از گلاویز شدن با این مرد، او را از ناحیه ران و پا به شدت مجروح کرد. با تماس همراهان، تیم امدادی اورژانس ۱۱۵ پایگاه جاده‌ای کارخانه قند پیرانشهر به محل اعزام و مصدوم را به بیمارستان شهید سلیمانی منتقل کرد.

ابراهیم‌نژاد از اهالی و گردشگران خواست هنگام کوهنوردی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی مانند خرس و گرگ، از تنها رفتن و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

گفتنی است کوهستان مشکان، واقع در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر و در مسیر سد سیلوه، یکی از زیستگاه‌های اصلی خرس قهوه‌ای در این منطقه به شمار می‌رود.