تجلیل از علم و علما؛ راهی برای گرایش نسل جوان به دانش و معنویت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون امور صیانت حوزه علمیه ی کشور در این مراسم گفت: تجلیل از عالم در واقع تجلیل از خداوند است.

آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی افزود: تکریم علم و علما در جامعه علاوه بر نشان دادن راه روشن آینده است، موجب گرایش نسل جوان به علوم مختلف خواهد شد.

علامه عسگری ساوجی و حجت الاسلام حاج نعمت اله خدام از چهره های برجسته علمای ساوجی است که بر علوم تاریخ شیعه ، نقش مهمی در شکل گیری و ساماندهی گروهای مردمی در انقلاب اسلامی داشتند.

تجلیل از فعالین مسجد و برپایی نمایشگاه تصویری از برنامه های این همایش بود.