نسرین شاهی، بانوی ورزشکار خراسان رضوی در مسابقات جام جهانی پاراتیراندازی العین افتخارآفرینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی،رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: در سومین روز از رقابتهای جام جهانی العین امارات، در مرحله فینال ماده تپانچه بانوان، نسرین شاهی با ثبت رکورد ۲۳۹ موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد.
آخوندی افزود: در بخش تیمی تپانچه هم نجمه سعادتی و نسرین شاهی مدال نقره را به دست آوردند.
️رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان در العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ و تپانچه برگزار می شود.