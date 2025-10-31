به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی،رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: در سومین روز از رقابت‌های جام جهانی العین امارات، در مرحله فینال ماده تپانچه بانوان، نسرین شاهی با ثبت رکورد ۲۳۹ موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد.

آخوندی افزود: در بخش تیمی تپانچه هم نجمه سعادتی و نسرین شاهی مدال نقره را به دست آوردند.

️رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان در العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ و تپانچه برگزار می‌ شود.