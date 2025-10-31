پخش زنده
مدیرکل استاندارد گیلان از صدور و قطعیت حکم محکومیت یک توزیعکننده چای ضایعاتی و شرکت بستهبندی همدست وی به دلیل نقض مقررات استاندارد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل استاندارد استان گفت:با بازرسیهای میدانی کارشناسان اداره استاندارد شرق گیلان، فردی که با راهاندازی انبارهای بدون نام و مجوز در شرق استان، اقدام به خرید، تمرکز و بستهبندی چای خشک ضایعاتی کرده و این محصولات را با همکاری و تبانی یک شرکت بستهبندی چای، در بازار داخلی توزیع و حتی به خارج از کشور صادر میکرد شناسایی شد.
مهدی محمدی افزود: این افراد با سوءاستفاده از پروانه کاربرد علامت استاندارد و بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدام به عرضه کالای غیراستاندارد کرده بودند که با پیگیریهای حقوقی این ادارهکل، پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی گفت: دادگاه کیفری یک مرکز استان پس از بررسی مستندات، هر دو متهم، شامل توزیعکننده و شرکت بستهبندی را به مجازات قانونی محکوم کرد.
مدیرکل استاندارد گیلان خاطرنشان کرد: حکم صادره که از سوی محکومان مورد فرجامخواهی قرار گرفته بود، پس از بررسی در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.
مهدی محمدی با تأکید بر تداوم نظارتها، گفت: حفظ سلامت مصرفکنندگان و صیانت از اعتبار کالای ایرانی خط قرمز سازمان ملی استاندارد است و با هرگونه تخلف در زمینه تولید، بستهبندی و توزیع کالای غیراستاندارد بهشدت برخورد خواهد شد.