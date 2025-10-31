امامان جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بر ضرورت حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کردند و آن را نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب خواندند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام حسینی احمدفداله امام جمعه آبدانان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان با درک سلطه و سیطره آمریکا در برابر استکبار ایستادند و دست مستکبران را کوتاه کردند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و شعار‌های کوبنده، حمایت ملت از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی را نشان خواهد داد.

حجت‌الاسلام حسینی‌مجد امام جمعه ایوان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر بیان کرد: آمریکا با نظامی‌گری و تحقیر ملت‌ها عمل می‌کند، اما وقتی ایران متحد و مستحکم ایستاده است، این کشور محکوم به شکست است.

وی تأکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، پاسخ دندان‌شکن ملت ایران به دشمنان و نمایش اتحاد و همدلی است.

حجت‌الاسلام فرهادزاده امام جمعه بدره در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: دشمنی استکبار با اسلام و انقلاب همیشگی است و تحریم‌ها نشان‌دهنده عمق این خصومت است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، نماد بصیرت و وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب و عامل بازدارنده در برابر دشمنان است.

حجت‌الاسلام فریادی امام جمعه چرداول در خطبه‌های نماز جمعه شهر سرابله عنوان کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای شناخت شخصیت حضرت زهرا (س) و الگوسازی از سبک زندگی ایشان است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر افتخار ملت ایران و یأس دشمنان را رقم خواهد زد.

حجت الاسلام میهن پرست، اما جمعه چوار در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان گفت: حضور باشکوه تمام اقشار جامعه در این راهپیمایی، روز مبارزه با استکبار جهانی، پیام روشن ملت ایران در مقابله با ظلم و استکبار است.

وی افزود: خصومت آمریکا با ملت ایران ذاتی و ناشی از خوی استکباری آنان است و هدف آنها تسلط بر ملت ایران و جلوگیری از استقلال کشورهاست.

حجت‌الاسلام امرایی، اما جمعه دره شهر در خطبه‌های نماز جمعه این شهر مطرح کرد: ملت ایران با تسخیر لانه جاسوسی و افشای اسناد آمریکا، هیمنه پوشالی استکبار را در هم شکست.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای پاسخ دندان‌شکن مردم به دشمنان و تجدید وفاداری به آرمان‌های انقلاب است.

حجت‌الاسلام عظیمی‌فر امام جمعه دهلران در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: وحدت ملی سپر محکمی در برابر بحران‌هاست و رضایت مردم از مسئولان، زمینه‌ساز همدلی و اتحاد است.

وی با اشاره به حوادث جاده‌ای دراین شهرستان افزود: تأخیر در اجرای طرح‌های جاده‌ای جان مردم را تهدید می‌کند.

حجت‌الاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبه‌های نماز جمعه شهر لومار با اشاره به مشکلات زیر ساختی جاده‌ای دراین شهرستان اعلام کرد: بهسازی و تکمیل جاده‌ها از مطالبات اصلی مردم است و مسئولان باید دراین زمینه و رفع موانع اهتمام جدی داشته باشند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی احمدفداله، امام جمعه ملکشاهی در خطبه‌های نماز جمعه شهر ارکواز اعلام کرد: آمریکایی‌ها هرگاه استقلال یک کشور را ببینند، با آن مقابله می‌کنند. وی افزود: خصومت آمریکا با ایران به دلیل قدرت و استقلال ملت ایران است و ریشه در ذات استکباری آنان دارد.

حجت‌الاسلام امینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر مهران گفت: یوم‌الله ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی، نماد خصومت غیرقابل حل استکبار با انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه به ویژه گی‌های شخصیتی بانو فاطمه زهرا (س) پرداخت و افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی کامل برای زنان مسلمان و نماد مقاومت در برابر ظلم و استکبار است.