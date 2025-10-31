به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در سالگرد شهادت مظلومانه اولین شهید محراب انقلاب اسلامی، مجاهد فی سبیل الله، عالم ربّانی و اسوه جهاد و شهادت حضرت آیت الله علامه حاج سید محمدعلی قاضی طباطبایی (ره) که با روحیه خستگی ناپذیر در راه احیای اسلام ناب محمدی (ص) و مبارزه بی امان با استکبار جهانی و رژیم وابسته ستمشاهی تحت زعامت و رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، نهضت اسلامی در آذربایجان را رهبری نمود و سرانجام در راه بازگشت از محراب نماز و در روز عید قربان، با تیر زهرآگین منافقین کوردل به فیض عظمای شهادت نایل گشت، قرار گرفته‌ایم.

به همین مناسبت جهت قدردانی از زحمات و مبارزات صادقانه این عالم ربانی و مجاهد راه اسلام و همچنین تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام (ره)، منویات مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر، مجلس بزرگداشتی روز شنبه ۱۰ آبان از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ قبل از ظهر در مسجد مقبره تبریز در جوار مرقد مطهر آن شهید بزرگوار با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رضا تقوی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی منعقد خواهد شد.

از عموم اقشار مختلف مردم، سلسله جلیله روحانیت معظم، عاشقان حریم ولایت و کلیه نهاد‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌ها و نیرو‌های نظامی و انتظامی، فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران و کارمندان، بازاریان و اصناف و هیئت حسینی به ویژه خانواده معزز شهدا و ایثارگران دعوت می شود در این مجلس روحانی و معنوی شرکت فرمایند.