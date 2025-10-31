رئیس انجمن طناب کشی فیروزکوه گفت: طناب‌کشی شرکت تولیدی شیوا از شهرستان فیروزکوه ضمن کسب مقام نخست در مسابقات شهرستانی، با حضور در رقابت‌های کارگری کشور در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ موفق به دریافت کاپ پدیده مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا بنار گفت: مسابقات طناب‌کشی شهرستان فیروزکوه با حضور چند تیم از شرکت‌ها و روستاهای منطقه برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها، تیم شرکت تولیدی شیوا توانست با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

وی افزود: تیم شرکت تولیدی شیبا بابا در جایگاه دوم و تیم شهدای روستای تُرود در رتبه سوم قرار گرفتند.

رئیس انجمن طناب کشی فیروزکوه بیان کرد: تیم قهرمان شهرستان پس از این موفقیت در مسابقات کارگری کشور که در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد حضور یافت و با عملکردی چشمگیر توانست عنوان تیم پدیده مسابقات و کاپ ویژه پدیده‌ها را به دست آورد.

بنار افزود: اعضای تیم طناب‌کشی شیوا تمرینات خود را در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در سالن مدافعان حرم از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ برگزار می‌کنند. علاقمندان به این رشته ورزشی می‌توانند برای حضور و همراهی تیم در تمرینات به این سالن مراجعه کنند.