به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: رژیم آمریکا از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره درصدد ضربه زدن به استقلال و تمامیت ارضی ایران بوده است.

وی افزود: از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا بمباران مراکز پزشکی و هسته‌ای کشور در جریان جنگ دوازده‌روزه اخیر، همه نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران است.

ماموستا امامی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: در تجاوز اخیر به غزه، این آمریکا بود که با پشتیبانی تسلیحاتی و ارسال بمب‌های پیشرفته، زمینه‌ساز قتل عام مردم بی‌دفاع شد. هر بمبی که بر سر مردم مظلوم غزه فرود آمد، سیزده برابر قدرت بمب به‌کاررفته در هیروشیما بود.

خطیب جمعه مهاباد همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل (پنجم تا یازدهم آبان)، تأکید کرد: پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که پیش از هر جنگ برای کاهش خسارات و عبور از بحران انجام می‌شود. وی به عنوان نمونه، به تداوم برق‌رسانی و جلوگیری از قطعی برق در جنگ دوازده‌روزه اشاره کرد و آن را یکی از موفقیت‌های مهم پدافند غیرعامل دانست.

ماموستا امامی در بخش پایانی خطبه‌ها، ضمن دعوت مردم به انجام اعمال صالح، بر اهمیت اقامه نماز، ذکر و دعا پیش از فرا رسیدن مرگ تأکید کرد و افزود: انسان مؤمن باید همواره با یاد خدا دل آرام و آماده دیدار پروردگار باشد.