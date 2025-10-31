به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به‌ منظور ارتقای کیفیت فرآیند‌های آموزشی و توانمندسازی دبیران، کارگاه تخصصی دانش‌افزایی در قالب طرح سفر یادگیری ویژه دبیران مقاطع متوسطه اول، دوم و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش شهرستان آباده برگزار شد.

این کارگاه‌ها با هدف ارتقای دانش تخصصی معلمان و اجرای مؤثر راهبرد‌های کیفیت‌بخشی آموزشی در مدارس سعدی، بنت‌الهدی، امام خامنه‌ای و شهدای آباده و با محوریت معاونت آموزشی، گروه‌های آموزشی و دفتر آموزش متوسطه اول و دوم مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این دوره‌ها، مباحثی شامل روش‌های نوین تدریس، ارزشیابی تکوینی، بهره‌گیری از فناوری در آموزش، تقویت مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان و همچنین استفاده از هوش مصنوعی در بالابردن علم روز از سوی سرگروه‌های آموزشی مورد بحث و تمرین قرار گرفت.

در پایان کارگاه، از مشارکت دبیران و کارشناسان آموزشی در تحقق اهداف طرح سفر یادگیری تقدیر شد.