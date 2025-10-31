پخش زنده
سالگرد حماسه مردمی ذوالفقاری در مراسمی پاس داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت مراسمی در بوستان ذوالفقاری آبادان با حضور جمعی از پیشکسوتان هشت سال دفاع و حماسه برگزار و روزهای نبرد تاریخی و جانفشانی ماندگار مردم در مسیر دفاع از شهر و خاک وطن برای نسل امروز روایت شد.
حاضران در مراسم، یاد و خاطره شهدای دشت ذوالفقاری در ۹ آبان ۱۳۵۹ بویژه شهید دریاقلی سورانی را گرامی داشتند.
حماسه ذوالفقاری یک حماسه مردمی بود که مردم تا پایِ جان ایستادند، همهی مردم شهر آبادان با دست خالی و ارادهای محکم در مقابل بعثتیها که به بهمن شیر رسیده بودند، ایستادند.
حماسه ذوالفقاری سرنوشت جنگ هشت ساله را عوض کرد.