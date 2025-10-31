به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر اظهار داشت: این بازدید با هدف بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی بوشهر، مرمت و احیای عمارت‌های تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری انجام شد. با توجه به ظرفیت بالای بافت تاریخی بوشهر در جذب گردشگر و رونق اقتصادی، این موضوع در دستور کار جدی اداره‌کل و دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است.

نصرالله ابراهیمی با اشاره به اهمیت احیای بافت تاریخی بوشهر افزود: سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی، از اولویت‌های مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و با همکاری دستگاه‌های ملی از جمله سازمان نقشه‌برداری کشور، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های توسعه‌ای و احیای هویت فرهنگی شهر خواهد بود.

وی تأکید کرد: احیای عمارت‌های تاریخی و توسعه خدمات گردشگری در بافت تاریخی، نه‌تنها موجب صیانت از میراث ارزشمند تاریخی بوشهر می‌شود، بلکه با ایجاد رونق گردشگری، افزایش اشتغال پایدار و تقویت فعالیت‌های اقتصادی محلی، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه متوازن شهری ایفا کند.

ابراهیمی افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، در حال تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری ویژه برای احیای بافت تاریخی بوشهر است تا با جذب مشارکت بخش خصوصی، زمینه تحقق توسعه پایدار گردشگری در این منطقه فراهم شود.