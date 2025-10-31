پخش زنده
امروز: -
یک قلاده خرس قهوهای ماده نابالغ در محدوده پهنه جنگلی روستای جوربند شهرستان نور بر اثر اصابت گلوله تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قهرمان اسماعیلی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور گفت: یک قلاده خرس قهوهای ماده نابالغ در محدوده پهنه جنگلی روستای جوربند شهرستان نور بر اثر اصابت گلوله تلف شد.
او در این خصوص افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه در پی تعارض خرس با فعالیتهای زنبورداری رخ داده و انگیزه شکار تفننی یا غیرمجاز نبوده است. تحقیقات برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام در حال انجام است و متهم احتمالی شناسایی و پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.
اسماعیلی گفت: این حادثه اهمیت مدیریت تعارض انسان و حیاتوحش، افزایش نظارت و آموزش جوامع محلی را نشان میدهد. همکاری مردم و اطلاعرسانی به موقع میتواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور همچنین افزود: به جوامع محلی توصیه میشود هرگونه مشاهده یا تهدید حیاتوحش را بلافاصله به پاسگاههای محیطبانی یا شماره تماس ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم به صورت ایمن و علمی انجام شود.