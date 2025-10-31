پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت بانوی جانباز، ایثارگر و اسوه صبر و مقاومت، حاجیهخانم سرور خالصهسراوانی مادر شهیدان محمد و ابراهیم عاکفی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت بانوی جانباز، ایثارگر و اسوه صبر و مقاومت، حاجیهخانم سرور خالصهسراوانی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت بانوی جانباز، ایثارگر و اسوه صبر و مقاومت، حاجیهخانم سرور خالصهسراوانی، موجب اندوه فراوان شد.
این بانوی فداکار که همسر شهید یحیی عاکفی، خواهر شهید مجید خالصه سراوانی و مادر شهیدان محمد و ابراهیم عاکفی بود، سالهای طولانی و سختی را در فراق عزیزترین افراد خانواده سپری کرد و با وجود جراحات ناشی از مبارزه با منافقین، همچون الگوی خود، حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها، پرچم مکتب حسینی را همواره در دست داشت و هیچگاه مبارزات انقلابی و نشر پیام کربلا را رها نکرد تا در نهایت در روز میلاد حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها به فرزندان، همسر و برادر شهیدش پیوست.
فقدان چنین الگوی بیبدیلی که مصداق واقعی کلام امام خمینی رحمتاللهعلیه است که فرمودند:" از دامن زن مرد به معراج میرود"، سخت و جانکاه است و جای خالی این مادر بزرگوار بعدها احساس خواهد شد.
درگذشت این مادر شهیدپرور را به خانواده محترم و داغدار، ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس تسلیت عرض مینمایم و از بارگاه الهی رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر فراوان برای بازماندگان مسئلت دارم.