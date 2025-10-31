پخش زنده
رقابتهای لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان باشگاههای کشور با قهرمانی تیم هیئت ووشو استان گلستان پایان یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم و پایانی رقابتهای دور برگشت لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر امروز (۹ آبان) به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران برگزار شد که در پایان مسابقات ساندا و تالو، تیم هیئت ووشو استان گلستان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیمهای هیئت ووشو استان تهران و مقاومت بر سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.
نتایج دیدارهای روز پایانی لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر به شرح زیر است؛
شهید کاظمیخدابنده ۵ - سانا صنعت ۲
هیئت ووشو استان خراسانشمالی ۲ - مقاومت ۱۰
هیئت ووشو استان تهران ۱۴ - سانا صنعت صفر
هیئت ووشو استان گلستان ۱۴ - شهید کاظمیخدابنده یک
هیئت ووشو استان خراسانشمالی ۳ - سانا صنعت ۲
مقاومت ۱۲ - شهید کاظمیخدابنده یک
هیئت ووشو استان تهران ۵ - هیئت ووشو استان گلستان ۱۰
در این دوره از مسابقات نخستین بار ووشوکاران نونهال و نوجوان بهصورت همزمان در لیگ شرکت کردهاند.