به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم و پایانی رقابت‌های دور برگشت لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر امروز (۹ آبان) به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران برگزار شد که در پایان مسابقات ساندا و تالو، تیم هیئت ووشو استان گلستان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های هیئت ووشو استان تهران و مقاومت بر سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

نتایج دیدار‌های روز پایانی لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر به شرح زیر است؛

شهید کاظمی‌خدابنده ۵ - سانا صنعت ۲

هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی ۲ - مقاومت ۱۰

هیئت ووشو استان تهران ۱۴ - سانا صنعت صفر

هیئت ووشو استان گلستان ۱۴ - شهید کاظمی‌خدابنده یک

هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی ۳ - سانا صنعت ۲

مقاومت ۱۲ - شهید کاظمی‌خدابنده یک

هیئت ووشو استان تهران ۵ - هیئت ووشو استان گلستان ۱۰

در این دوره از مسابقات نخستین بار ووشوکاران نونهال و نوجوان به‌صورت هم‌زمان در لیگ شرکت کرده‌اند.