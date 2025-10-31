با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عملیات اجرایی مرحله نهایی کارخانه سیمان دهلران پس از ۲۰ سال کلید خورد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «جعفری» معاون وزیر صمت در آیین تکمیل مرحله نهایی این طرح، بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: تکمیل طرح سیمان دهلران یکی از اولویت‌های وزارت صمت در حوزه صنایع معدنی است.

وی با مثبت ارزیابی نمودن موقعیت استراتژیک محل احداث کارخانه سیمان دهلران و همجواری آن با دو مرز مهران و چیلات و نقش آن در ارزآوری و صادرات به کشور عراق افزود: در سال گذشته ۷۳ میلیون تن سیمان تولیدی کشورمان به کشور‌های مختلف صادر شده است و با اجرای مرحله نهایی این طرح، ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن سیمان در غرب کشور افزایش یافته و بستر مناسبی برای صادرات به بازار‌های همسایه، به‌ویژه عراق، فراهم می‌شود.

«رسول شفیعی» سرمایه‌گذار و مالک کارخانه سیمان دهلران اظهار داشت: تأخیر در اجرای طرح عمدتاً به‌دلیل برخی پیچیدگی‌های اداری و محدودیت‌های سیستم بانکی بوده که با همکاری و تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط استان ایلام بخش قابل توجهی از آن مرتفع شده است.

سرمایه‌گذار این طرح صنعتی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده و امسال نیز بخشی از بودجه مورد نیاز از محل آورده شرکت و بدون اتکا به تسهیلات بانکی تأمین گردیده تا روند ساخت بدون وقفه ادامه یابد.

شفیعی با اشاره به اشتغال مستقیم نزدیک به ۶۰۰ نفر در این کارخانه بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این طرح تا پایان آبان‌ماه سال آینده آماده بهره‌برداری کامل خواهد بود.

«اسدالله چراغی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز از اختصاص ۵۵۰ میلیارد تومان تسهلیات بانکی به این طرح خبر داد و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن را ۹۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

گفتنی است کارخانه سیمان دهلران در سال ۱۳۸۱ با ظرفیت ۳هزار و ۳۰۰ تن در روز، با مشارکت بخش خصوصی و با ۵۳ میلیارد تومان و ۳۰ میلیون یورو تسهیلات ریالی و ارزی قرار بود طی ۳ سال به بهره برداری برسد که به دلیل مشکلات مالی تاکنون به تاخیر افتاده است.