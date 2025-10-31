وزیر خارجه آلمان ضمن تشریح اهداف سفرش به بیروت، حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را غیرقابل قبول توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روسیاالیوم، یوسف رجی وزیر خارجه لبنان، در دیدار با یوهان وادیفول همتای آلمانی خود در بیروت، از مقامات آلمان درخواست کرد تا برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات، عقب‌نشینی از اراضی اشغالی لبنان و پایبندی به تعهدات آتش‌بس، بر این رژیم فشار بیاورند.

وی گفت: راه‌حل دیپلماتیک و نه نظامی، تنها راه دستیابی به ثبات در جنوب لبنان است ضمن آنکه دولت این کشور با انجام گام‌های تدریجی در حال اجرای تصمیم مربوط به انحصار سلاح در دست دولت است و ارتش لبنان به طور کامل به وظایف خود عمل می‌کند.

از سوی دیگر، وزیر خارجه آلمان نیز هدف از سفر خود به بیروت را حمایت از ثبات در لبنان و منطقه اعلام و در عین حال تاکید کرد: تجاوزات اسرائیل غیرقابل قبول است و تل آویو باید به حاکمیت لبنان احترام بگذارد و همه طرف‌ها به توقف اقدامات خصمانه پایبند باشند.

یوهان وادیفول ضمن تمجید از تلاش‌های دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست خود، هشدار داد: عدم موفقیت در این زمینه، یک سیگنال و پیام منفی در خصوص توانایی دولت لبنان برای اعمال حاکمیت خود ارسال خواهد کرد.

وزیر خارجه آلمان در این دیدار، حمایت کشورش از بازگشت آوارگان سوری بر اساس موضع لبنان تأکید کرد و با طرف لبنانی درباره آینده مأموریت نیرو‌های یونیفیل و طرح‌های احتمالی پس از پایان مأموریت آنها بحث و تبادل نظر کرد.