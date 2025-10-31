به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، صالح محمدی با اشاره به اینکه کیوی یکی از محصولات مهم باغبانی کشور است و استان گیلان با بیش از ۸۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت در شرق و غرب استان بزرگترین تولیدکننده کیوی در ایران به‌شمار می‌رودگفت: برای نخستین بار در کشور کارخانه تولید میوه‌های خشک به‌ویژه پاستیل کیوی و فرآورده‌های جانبی این محصول توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی افتتاح شد.

وی افزود: این طرح با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی گفت: میوه‌های درشت برای صادرات به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، سایز‌های متوسط به بازار‌های اتحادیه اوراسیا و میوه‌های ریز یا دفرمه در قالب فراورده‌هایی مثل پاستیل و میوه خشک مصرف می‌شود و این یعنی تمام زنجیره ارزش کیوی در استان فعال است و محصولی دورریز نخواهد داشت.

پیش‌بینی تولید ۲۲۰ هزار تن کیوی

محمدی با بیان اینکه با توجه به شرایط مناسب تولید در استان، پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود ۲۲۰ هزار تن کیوی برداشت شودکه حداقل ۵۰ درصد این محصول صادر و بخشی نیز در داخل مصرف یا وارد صنایع تبدیلی شود گفت: ارزش محصول کیوی استان ۱۸۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه تا امروز حدود ۱۵ هزار تن کیوی صادر شده است، اما رقم نهایی ارزش صادراتی پس از انجام مبادلات بانکی و تسویه ارزی مشخص می‌شود افزود: صادرات تا خرداد سال آینده از طریق سردخانه‌ها ادامه خواهد داشت.

۵۰ سردخانه رجیستری برای صادرات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از اقدامات استان برای استانداردسازی تولید و صادرات خبر داد و گفت: شناسنامه‌دار کردن باغات کیوی یکی از برنامه‌های جدی ماست. به گفته‌ی صالح محمدی تاکنون ۵۰ سردخانه رجیستری در استان فعال است و محصول خود را به بازار‌های شبه‌قاره هند و کشور‌های حاشیه خلیج فارس ارسال می‌کنند.