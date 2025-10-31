به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان سپاهان اصفهان با برتری در حساس‌ترین بازی هفته به تنهایی در صدر قرار گرفت.

در مهمترین بازی هفته سوم نفت و گاز گچساران مهمان سپاهان در اصفهان بود که نتیجه این دیدار را ۲۲ - ۲۷ به میزبان خود واگذار کرد تا با این باخت به رده چهارم جدول سقوط کند و سپاهان با ۶ امتیاز به تنهایی به صدر جدول تکیه بزند.

در دیگر دیدار هفته سوم سنگ‌آهن بافق، نامی نو اصفهان را با حساب ۲۱ - ۳۳ شکست داد و با یک بازی کمتر به رده دوم جدول رفت.

هم‌اکنون فولاد سپاهان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و نفت و گاز گچساران هم با همین امتیاز به رده چهارم جدول رفت. نامی‌نو اصفهان، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم در رده‌های بعدی جای دارند.