همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران امروز جمعه با حضور شهردار تهران در برج میلاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران و بررسی و تبیین چالشهای نظام سلامت روان شهر تهران برگزار شد.
حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران در این مراسم با تاکید بر اینکه شهرداری فقط یک نهاد خدماتی نیست؛ بیان کرد: در این دوره از مدیریت شهری، موضوع شهرداری روح شهر و توجه به حال شهروندان شده است. در این راستا مردم باید توانمند شوند تا خودشان شهر را اداره کنند و لازمه آن سلامت روحی و جسمی است.