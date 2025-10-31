استاندار قزوین در آبیک، وحدت و انسجام ملی را رمز موفقیت کشور دانست و بر ضرورت کنار گذاشتن اختلاف‌های جناحی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری در دیدار مردمی با اقشار مختلف شهرستان آبیک گفت: رمز موفقیت کشور و برون‌رفت از مشکلات در گرو انسجام ملی و یکپارچگی آحاد جامعه است. دشمنان از بدو انقلاب تاکنون با ابزارهایی چون جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و تهاجم فرهنگی دشمنی خود را ادامه داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی آبیک، حل مشکلات درمانی و بیمارستانی این شهرستان را از اولویت‌های استانداری عنوان کرد و از تخصیص اعتبارات مالی برای پروژه‌های عمرانی خبر داد.

استاندار قزوین در جریان سفر به شهرستان آبیک از فازهای ۱، ۲ و ۳ پروژه نهضت ملی مسکن بازدید کرد.

نوذری با اشاره به اینکه فاز نخست شامل ۲۴۰ واحد مسکونی آماده تحویل است، بیان کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان به ۷۳ درصد پیشرفت رسیده‌اند و در حال حاضر ۵ هزار واحد مسکونی آماده تحویل به مردم است. همچنین تا پایان سال جاری، ۳ هزار واحد دیگر تکمیل خواهند شد.

استاندار تأکید کرد: استان قزوین همچنان در صدر جدول پیشرفت پروژه‌های مسکن کشور قرار دارد و مسیر تحقق اهداف حوزه مسکن با جدیت ادامه دارد.

نوذری در بازدید میدانی از پروژه‌های شاخص شهرستان آبیک بیان کرد: شهر آبیک با جمعیتی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر هنوز فاقد استخر سرپوشیده استاندارد است و این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم است.

وی پس از بررسی روند اجرای پروژه، از تدوین برنامه‌ای مشارکتی میان شهرداری، اعتبارات شهرستان و منابع استانی و ملی خبر داد و گفت مجموعاً حدود ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل این مجموعه نیاز است که تلاش می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.