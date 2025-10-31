به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ چهارمین دوره کارسوق کشوری لیزر و فوتونیک با حضور بیش از ۵۰۰۰ دانش‌آموز از مدارس استعداد‌های درخشان سراسر کشور برگزار شد که استان البرز میزبان اختتامیه این مسابقات بود و با معرفی نفرات و تیم‌های برگزیده به کار خود پایان داد.

این رویداد علمی که از سوی سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد) و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد، فرصتی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های نوآور در حوزه فناوری‌های نوری، لیزر و فوتونیک فراهم کرد.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها تقویت روحیه پژوهش، خلاقیت و کار تیمی در میان دانش‌آموزان مستعد و همچنین هدایت آنان به سمت رشته‌های نوظهور علمی و فناوری‌های پیشرفته است.

در این دوره، طرح‌های ارسالی دانش‌آموزان از سراسر کشور بر اساس معیارهایی، چون نوآوری، کیفیت اجرا، مقرون‌به‌صرفه بودن، کاربردی بودن و قابلیت توسعه مورد بررسی و داوری قرار گرفتند. پس از چند مرحله ارزیابی، در نهایت ۴۸ نفر در ۱۹ تیم به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تقدیر شدند.

استان البرز در این دوره میزبان دانش‌آموزان و تیم‌هایی از ۱۱ استان کشور بود که طرح‌هایشان در مرحله کشوری به عنوان برگزیده انتخاب شده بود. برنامه‌های جنبی این رویداد شامل کارگاه‌های آموزشی، بازدید‌های علمی، نشست‌های تخصصی با اساتید دانشگاهی و نمایشگاه دستاورد‌های دانش‌آموزی نیز برگزار شد.

کارسوق‌های علمی سمپاد بستر مناسبی برای شکوفایی استعداد‌های جوان کشور است. حضور پرشور دانش‌آموزان و کیفیت بالای طرح‌ها نشان می‌دهد که آینده‌ی فناوری‌های نوین در دستان این نخبگان جوان است.