به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل فرودگاه های استان مازندان گفت: پرواز مسیر ساری عسلویه - ساری ، توسط شرکت هواپیمایی ماهان پس از ۱۰ سال وارد فرودگاه شهدای ساری شد .

محمدی اطاقسرا افزود: پرواز مسیر ساری - عسلویه روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام می شود.

او ادامه داد: با توجه به گردشگر پذیر بودن استان مازندران و حضور مسافران و گردشگران به این استان در آینده نزدیک شاهد ورود شرکت های هواپیمایی مختلف در فرودگاه های سه گانه مازندران خواهیم بود.