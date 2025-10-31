پخش زنده
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بیشترین میزان بارش در جفاکنده از توابع بندرگز با حدود ۵۶ میلیمتر، در فرودگاه گرگان ۱۸ میلیمتر و در ناهارخوران ۲۷ میلیمتر ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نیکزادفر گفت:طی ۲۴ ساعت گذشته استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار داشت که بارشهای خوبی هم در برخی مناطق استان را شاهد بودیم.
او افزود: الگوهای پیش یابی نشان میدهند که امشب هم احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد:روز شنبه موقتا جو استان پایدار خواهد بود و در طی روز، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی میشود.