اصفهان، قهرمان مسابقات دوومیدانی نابینایان و کم‌بینایان ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وسومین دوره مسابقات دوومیدانی مردان نابینا و کم‌بینا قهرمانی کشور امروز (نهم آبان) در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ۷۰ ورزشکار از ۲۲ استان در قالب ۱۷ ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات، تیم اصفهان با مجموع ۱۶۷۶ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۷۶ امتیاز نایب‌قهرمان شد و تهران با ۹۷۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین تیم‌های لرستان (۹۰۳ امتیاز)، آذربایجان غربی (۷۸۶ امتیاز) و البرز (۷۶۱ امتیاز) به ترتیب چهارم تا ششم شدند.