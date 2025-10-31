به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان، گفت: در پی افزایش نگرانی‌ها از شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی، کارگروه مشترک بررسی راهکار‌های پیشگیری و کنترل آن در شهرستان سرچهان تشکیل شد.

علی موسی‌پور جشنی بیان کرد: در این نشست، آخرین وضعیت بیماری در سطح این شهرستان بررسی و بر هماهنگی، اطلاع‌رسانی مؤثر به دامداران و اجرای به‌موقع واکسیناسیون دام‌ها تأکید شد.

او افزود: تب برفکی یکی از مهم‌ترین و مسری‌ترین بیماری‌های ویروسی در دام‌های زوج‌سم، به‌ویژه گاو، گوسفند و بز است که به‌عنوان تهدیدی جدی برای سلامت دام و اقتصاد دامداری‌ها شناخته می‌شود و ویروس این بیماری قدرت انتقال بسیار بالایی دارد.

موسی پور جشنی بیان کرد: پیشگیری مؤثرترین راه مقابله با تب برفکی است و واکسیناسیون منظم، ضدعفونی جایگاه دام، کنترل جابه‌جایی دام‌ها و رعایت اصول بهداشتی در واحد‌های دامداری، نقش کلیدی در کاهش خطر شیوع دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان گفت: در ادامه این کارگروه با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان، برنامه‌ریزی لازم برای پایش و کنترل کانون‌های احتمالی بیماری در دستور کار قرار گرفت.