استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: بیشترین واژهها در شعر سلمان هراتی، وطن، باران، آزادی و عشق است و آثار او سرشار از حس قدسی و انساندوستی است.
اسماعیل آذر در گفتگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به جایگاه سلمان هراتی در شعر انقلاب گفت: سلمان هراتی از شاعران دوران انقلاب است که بیشترین واژههای تکرارشونده در شعرش، وطن، باران، آزادی و آزادمنشی است. در بسیاری از اشعار او، واژههایی با بار قدسی و عرفانی مانند سجاده دیده میشود که نشان از درون صمیمی و مهربان او دارد.
وی افزود: هراتی در شعرهایش صریح و عاشقانه از وطن سخن میگوید؛ در یکی از اشعارش میسراید:
ای وطن، ای عشق! ای ازدحام در جان من، از بیدردی درد میکنم…
و در جایی دیگر میگوید: ای ایستاده در چمن آفتابی، ای تواناترین مظلوم، تو را دوست دارم.
اسماعیل آذر با اشاره به رابطه ادبی میان سلمان هراتی و قیصر امینپور خاطرنشان کرد: اگرچه امینپور مقدمهای برای دفتر شعر هراتی نوشته، اما هراتی نیز غزلوارهای زیبا برای قیصر سروده است؛ از جمله ابیاتی چون:
دست سپید و پاک و نجیب تو / دنبال یک شکوفه آبی رفت…
وی ادامه داد: واژه ازدحام در شعر هراتی چندین بار تکرار شده و نماد پرشوری و سرزندگی اوست. او اهل تنکابن بود و صفا و سبزی شمال در روح و زبانش موج میزد.
در یکی از اشعارش میگوید:
کجای زمین از تو عاشقتر است؟ / ای چشمانداز روشن خدا!