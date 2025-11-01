به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حبیب کوهکن با بیان شناور بودن تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون در فارس، گفت: تاکنون ۲۱ متقاضی برای بهره مندی از تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون با اعتبار ۱۹۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال ثبت نام کرده‌اند و متقاضیان پس از مراحل تکمیل پرونده و بررسی‌های تخصصی به بانک عامل معرفی می‌شوند.

او افزود: در حال حاضر، شش پرونده با اعتبار ۵۹ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال برای متقاضیان دریافت تراکتور نهایی شده است و برای پرداخت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد بیان کرد: علاوه بر این ۱۱ پرونده با اعتبار ۵۷ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال برای دریافت انواع ادوات کشاورزی تکمیل و به بانک عامل معرفی شده است.

کوهکن ادامه داد: این ادوات شامل تجهیزاتی نظیر دیسک، لولر، انواع خاکورز حفاظتی، زیرشکن، گاوآهن‌های دوار، انواع کارنده، سمپاش‌ها، کودکارها، کولتیواتور، ادوات برداشت چغندر قند و سیب زمینی، ساقه خردکن و انواع نشاکار است.

او گفت: اعتبار تسهیلات خرید ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی با اولویت توسعه فناوری‌های نوین در زیربخش‌های مکانیزاسیون زراعت، باغی، گلخانه، گیاهان دارویی، جنگل و مرتع، دام و طیور و آبزیان تخصیص و به شهرستان ابلاغ شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد اضافه کرد: این تسهیلات در راستای تسریع در نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی، ارتقای شاخص توسعه مکانیزاسیون، افزایش ضریب تبدیل، کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید در شهرستان فیروزآباد اجرا می‌شود.