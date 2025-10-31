به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، صالح محمدی از برگزاری اولین نمایشگاه گیلان اگروفود در حاشیه اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر خبر داد و گفت: نمایشگاه محصولات کشاورزی، مواد غذایی، آشامیدنی، صنایع بسته بندی و فرآوری اگروفود ۲۷ تا ۳۰ آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان در رشت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور به ویژه گیلان، افزود: شرایط مساعد برای گیلان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مواد غذایی و محصولات کشاورزی فراهم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان محصولات کشاورزی و مواد غذایی را دارای بالاترین فراوانی در صادرات غیرنفتی دانست و گفت: گیلان استعداد ایجاد کریدور صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی به کشور‌های حوزه «CIS» را دارد.

محمدی گیلان را دروازه تجارت با کشور‌های حاشیه دریای خزر و اوراسیا دانست و تاکید کرد: گیلان به لحاظ برخورداری از مرز‌های دریایی، زمینی، ریلی و هوایی می‌تواند پایگاهی برای تجار و بازرگانان کشور‌های حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.

وی وجود منطقه آزاد انزلی را یک فرصت تجاری ویژه برای استان گیلان عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه گیلان اگروفود، معرفی ظرفیت‌های کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی و صنایع وابسته و ایجاد پل ارتباطی بین تولیدکنندگان، خریداران و توزیع کنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان حذف واسطه‌های غیر ضروری با هدف کاهش قیمت تمام شده محصولات، ایجاد زنجیره‌های ارزش، معرفی آخرین دستاورد‌های دانش بنیان در فرآوری، بسته بندی و سورتینگ، لجستیک تخصصی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی را از دیگر اهداف نمایشگاه دانست و اضافه کرد: شاهد حضور فعالان اقتصادی از کشور‌های بازار هدف در این نمایشگاه خواهیم بود.

صالح محمدی غرفه‌های نمایشگاه را شامل محصولات کشاورزی، خشکبار، انواع گیاهان دارویی، محصولات زنبور عسل، محصولات لبنی، محصولات پروتئینی حلال، محصولات و صنایع نانوایی، نان محلی و انواع کلوچه‌های محلی، قنادی و شکلات، چای و دمنوش ها، نوشابه‌ها و آبمیوه‌های تازه، غذا‌های سالم و طبیعی و محصولات دانش بنیان، انواع مواد غذایی اولیه، انواع تنقلات و خوراکی‌های میان وعده، مواد غذایی منجمد و سرد، محصولات سنتی، روستایی و عشایری، ماشین آلات و صنایع فرآوری و بسته بندی، رستوران‌ها و ارائه غذا و توریست کشاورزی دانست و افزود: در حاشیه نمایشگاه گیلان اگروفود، همایش اقتصادی توسعه روابط تجاری و اقتصادی کشور‌های حوزه دریای خزر و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری گیلان برگزار می‌شود.

نمایشگاه آگروفود به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین رویدادهای سالانه صنایع غذایی و کشاورزی جهان شناخته می شود. این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای عرضه محصولات و خدمات شرکت های کشاورزی، تولید کنندگان و شرکت های صنایع غذایی فراهم می کند؛ تا با آخرین دستاوردهای فنی و تجاری در این حوزه آشنا شوند.