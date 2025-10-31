به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز (۹ آبان) با برگزاری ۴ دیدار در تهران، آبادان و مشهد پیگیری شد.

در تهران تیم‌های کاسپین تهران و آکادمی سحر به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم آکادمی سحر با نتیجه ۶۷ بر ۳۸ به برتری دست یافت. تیم گروه بهمن با نتیجه ۹۲ بر ۵۸ مقابل ستاد ملی گاز به برتری رسید. در آبادان تیم پالایش نفت مقابل آکادمی نیکا با نتیجه ۶۹ بر ۳۷ پیروز میدان شد. در مشهد تیم قهوه باتسام با نتیجه ۹۶ بر ۴۶ مقابل میهمانش تیم فرآور شریف به برتری دست یافت.

هفته سوم لیگ‌برتر بسکتبال بانوان جمعه ۱۶ آبان با برگزاری ۴ دیدار پیگیری می‌شود.