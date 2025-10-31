وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:امروزه استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنعت پست ایران مورد توجه است که این امر به توسعه تجارت و دولت الکترونیک کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید ستار هاشمی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای و هوشمندسازی اداره کل پست آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه پست با بهره‌گیری از فناوری نه تنها متوقف نشده بلکه گام‌های مستحکمی برداشته است اظهار داشت: استقبال از فناوری مهم‌ترین دلیل توسعه صنعت پست بود.

وی خاطرنشان کرد: امروزه استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنعت پست ایران مورد توجه است که این امر به توسعه تجارت و دولت الکترونیک کمک می‌کند.

هاشمی با اشاره به رشد مرسولات پستی آن را نشانه‌ای از برداشتن گام‌های رو به جلو در دولت هوشمند دانست و افزود: در مجموعه پست با نگاه از منظر مشتری و توجه به رضایت آنها، در مسیر درستی حرکت شده که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم می‌شود.

وزیر ارتباطات بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و استفاده از سرمایه نخبگانی را از دیگر عوامل موفقیت برشمرد و گفت: شاهد کار نوآورانه و فناورانه با ظرفیت نخبگان استان آذربایجان‌شرقی هستیم و این الگویی موفق برای دیگر استان‌هاست.

هاشمی با تاکید بر هدف گذاری رضایت مردم تصریح کرد:باور داریم که کارکنان پست باید به‌صورت ویژه تکریم شوند و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم تا خدمتگزاران شایسته‌ای برای مردم سراسر کشور باشیم.