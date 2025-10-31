پخش زنده
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گیلان گفت : ۷۰ امدادگر گیلانی در دوره توانافزایی واکنش سریع و توانا شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گیلان گفت: دوره توانافزایی تیمهای واکنش سریع و توانا با حضور ۳۸ امدادگر مرد و ۳۲ امدادگر زن در مرکز آموزشی شهدای امدادگر چاف برگزار شد و آموزشهای تخصصی در زمینه مدیریت بحران و امداد میدانی ارائه شد.
کمیل پرناک افزود: این دوره با هدف ارتقای آمادگی و افزایش توان عملیاتی نیروهای امدادی برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای توان تخصصی نیروهای امدادی گفت: در این دوره، شرکتکنندگان آموزشهای تخصصی در زمینه امداد و نجات، مدیریت بحران، ارزیابی صحنه حادثه و اسکان اضطراری را فرا گرفتند تا در مأموریتهای امدادی بتوانند خدمات مؤثرتری به هموطنان ارائه دهند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گیلان افزود: تداوم چنین دورههایی نقش مهمی در افزایش هماهنگی میان تیمهای تخصصی و ارتقای کیفیت عملیات امداد و نجات در سطح استان دارد.