اختتامیه نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و نهاده های کشاورزی در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:برگزاری نمایشگاه تخصصی کشاورزی فرصتی برای تقویت زنجیره ی تولید،معرفی فناوریهای بومی و گامی بلند در مسیر کشاورزی پایدار است.
نامدارصیادی با تأکید بر ضرورت حرکت کشاورزی به سمت روشهای نوین و علمی گفت:دستیابی به کشاورزی پایدار با بهرهگیری از فناوریهای نو ،مکانیزه کردن واحدهای تولیدی و استفاده از دانش روز و ماشینآلات مدرن امکان پذیر خواهد شد .
وی گفت:دوازدهمین دوره ی نمایشگاه تخصصیی صنایع وماشین آلات کشاورزی، نهاده ها،آبیاری، آبرسانی،گل وگیاه،تجهزات گلخانه ای، گیاهان دارویی،دام،طیور، شیلات،آبزیان و دامپزشکی کشاورزی،دانش بنیان و نوآور از پنجم تا هشتم آبانماه در محل نمایشگاه بینالمللی استان در خرم آباد برگزار شد.
آشنایی با فناوریها،تجهیزات و نوآوریهای نوین کشاورزی،ارتقای بهرهوری و امنیت غذایی در استان،تبادل تجربه میان تولیدکنندگان، بهرهبرداران و متخصصان،معرفی ظرفیتها در حوزههای گلخانه، شیلات و آبزیان، گیاهان دارویی، فرآوری محصولات کشاورزی، دامداری و مرغداری از اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.