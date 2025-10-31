پخش زنده
امروز: -
گروه نمایش «کبوترانه» از استان ایلام با کسب پنج عنوان برتر در شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد در مشهد مقدس، خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد که در مشهد مقدس برگزار شد، گروه نمایش «کبوترانه» از استان ایلام موفق به کسب چندین عنوان برتر شد.
در بخش بازیگری زن، آیلین بختی و نازنینزهرا علیکرمی هر دو برای نقشآفرینی در نمایش «کبوترانه» لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.
در بخش نمایشنامهنویسی، مریم عبدی با نگارش نمایشنامه «کبوترانه» توانست رتبه برتر، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی این بخش را از آن خود کند.
همچنین در بخش کارگردانی، عبدی با دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی بار دیگر نام ایلام را در میان برترینها ثبت کرد.
گروه نمایش «کبوترانه» نیز در مجموع، موفق به کسب رتبه دوم گروههای برتر جشنواره شد و لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش را از آن خود کرد.
جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد، یکی از رویدادهای شاخص هنری کشور در حوزه تئاتر دینی و مردمی است که با هدف گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری در مساجد برگزار میشود.