به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ محمد برامکی گفت:اولین اردوی راهیان نور دانش‌آموزی در قالب ۴۰۰ دانش‌آموز دختر از دبیرستان‌های دوره ی دوم به مناطقعملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شد.



فرمانده سپاه ناحیه بروجرد افزود:دانش آموزان در این اردو به مدت سه روز از یادمان‌های دوران دفاع مقدس بازدید می‌کنند.



ترویج روحیه ایثار و مقاومت،آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس و بیان ایثارگری و جانفشانی های رزمندگان به نسل جوان جامعه از اهداف برگزاری اردوی راهیان نور است.



