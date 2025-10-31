پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه بروجرد از اعزام ۴۰۰ دانش آموز به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ محمد برامکی گفت:اولین اردوی راهیان نور دانشآموزی در قالب ۴۰۰ دانشآموز دختر از دبیرستانهای دوره ی دوم به مناطقعملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شد.
فرمانده سپاه ناحیه بروجرد افزود:دانش آموزان در این اردو به مدت سه روز از یادمانهای دوران دفاع مقدس بازدید میکنند.
ترویج روحیه ایثار و مقاومت،آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس و بیان ایثارگری و جانفشانی های رزمندگان به نسل جوان جامعه از اهداف برگزاری اردوی راهیان نور است.