۷ محکوم به قصاص نفس در مازندران در پویش های به عشق امام علی(ع) و امام حسین(ع) می بخشم از پای چوبه دار نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برگزاری پویش «به عشق امام علی (ع) می‌بخشم» در اسفند پارسال و فروردین ماه امسال منجر به رهایی ۴ محکوم به قصاص و آزادی ۱۱۴ زندانی از بند شده است

پوریانی افزود: در پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم»، در ماه‌های تیر و مرداد امسال نیز ۳ محکوم به قصاص و ۹۹۷ زندانی، بخشوده شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

او ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار فقره پرونده در ۶۹ شعبه دادگاه صلح استان مازندران، رسیدگی و مختومه شد

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه در اکثر حوزه‌های قضائی، تاسیس دادگاه‌های صلح، تسریع در رسیدگی و افزایش سازش میان طرفین پرونده را به دنبال داشته است، گفت: ۱۳۲ هزار و ۹۹۴ پرونده در ۶۹ شعبه دادگاه صلح استان موجود بوده که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار فقره پرونده، یا با صدور قرار موقوفی تعقیب و گزارش اصلاحی و یا با صدور حکم محکومیت، از آمار موجودی، کسر شد.

عباس پوریانی افزود: یکی از محاسن قانون شورا‌های حل اختلاف آن است که باید در مجاورت هر یک از شعب دادگاه‌های صلح، یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر شود که این امر مهم، در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های قضایی استان، محقق شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برای ارتقای میزان مصالحه در جامعه، ۱۷۸ هیئت صلح، متشکل از دو همیار صلح در بسیاری از دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات و دستگاه‌های اجرایی فعال شده‌اند

پوریانی با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، تسریع در رسیدگی به دعاوی و اختلافات، کاهش حجم کار دادگاه‌های عمومی و ترویج و توسعه فرهنگ حسنه صلح و سازش در جامعه است، افزود: در کنار فعالیت این دادگاه‌ها، اقدامات فرهنگی لازم نظیر پویش‌های فرهنگی به منظور ارتقای میزان مصالحه در اجتماع نیز انجام می‌شود.