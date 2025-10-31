به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیور در بخش دختران در رده سنی زیر ۱۱ تا ۱۹ سال، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

بر این اساس، در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، مقام اول به آنیتا غفاریان از یزد رسید، پارمیس نکوپایان از تهران مقام دوم را کسب کرد و مقام سوم مشترک به یاسمین طالبی از تهران و غزل فریدون از سمنان رسید.

در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، ترنم کارگر از یزد اول شد، مقام دوم به آترین حیاتی از تهران رسید و السا زارعیان از فارس و نیایش محمودی از تهران به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

عنوان قهرمان رده سنی کمتر از ۱۵ سال به تیانا تورانی از فارس رسید، سانای اسدی از آذربایجان شرقی دوم شد، و مقام سوم مشترک به آرینا شیرخانقاه از آذربایجان شرقی و سیده آریسا صادقی از مازندران رسید.

مقام اول این رقابت‌ها در رده سنی کمتر از ۱۷ سال دختران توسط پرنیان نجفی از اصفهان کسب شد، باران روحانی از یزد دوم، و شاینا امیری از تهران و عسل محمدی از فارس سوم مشترک شدند.

همچنین در رده سنی کمتر از ۱۹ سال پارمین نکوپایان از تهران اول شد، باران محمدپور از تهران به مقام دوم رسید، و عنوان سوم مشترک به ثمین حسن پور از فارس و هلیا نعیمی از مرکزی رسید.

در این مسابقات علی کتابفروش سرپرست کل مسابقات، سید هدا محمدی ناظر فدراسیون، مهدی مختاری ناظر و ارزیاب داوری، محمد مهدوی مدیر روابط عمومی مسابقات، نگاره پورصالحی سرپرست فنی، مبینا لطفی نیا سرداور، همچنین هستی سلیمانی، یگانه طاهریان، اکرم گلمحمدی، اشرف شاهواری و بهار زارع کادر داوری این رقابت‌ها را تشکیل دادند.