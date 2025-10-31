پخش زنده
مجید طاهری شهردار گرگان گفت:رزمایش پدافند غیرعامل با هم افزایی دستگاههای اجرایی مانند اورژانس، نیروی انتظامی و هلال احمر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمیدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان هم گفت: برگزاری این رزمایش های عملیاتی، به آموزش و توانمندی نیروها برای مقابله با اتفاقات کمک میکند.
اجرای چنین رزمایشهایی علاوه بر افزایش مهارت نیروها، نوعی اطمینان خاطر برای مردم است چراکه آنان میدانند که در لحظه وقوع حادثه، نیروهای متخصص و آمادهای حضور خواهند داشت تا امنیت و سلامت جامعه را تضمین کنند.