رئیس هیات موتای فیروزکوه گفت: موی تای کاران شهرستانهای فیروزکوه و رودهن در رقابتی دوستانه آمادگی خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان محک زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمدمحمدپور گفت: یک دیدار تدارکاتی در رشته رزمی سیفایتر با حضور ورزشکاران این رشته برگزار شد تا رزمیکاران فیروزکوهی پیش از حضور در رقابتهای آینده محک بخورند.
وی افزود: هدف از این رقابت، آمادگی بیشتر شرکتکنندگان و همچنین معرفی بهتر رشته سیفایتر به مردم شهرستان و خانوادههایی بود که هنوز آشنایی کافی با آن ندارند.
رئیس هیات موتای فیروزکوه اظهار داشت: تیم سیفایتر فیروزکوه در حال حاضر خود را برای چهارمین دوره مسابقات کشوری آماده میکند.
او گفت: تمرینات این تیم در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در باشگاه تختی فیروزکوه برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان آزاد است
