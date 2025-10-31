به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمدمحمدپور گفت: یک دیدار تدارکاتی در رشته رزمی سی‌فایتر با حضور ورزشکاران این رشته برگزار شد تا رزمی‌کاران فیروزکوهی پیش از حضور در رقابت‌های آینده محک بخورند.

وی افزود: هدف از این رقابت، آمادگی بیشتر شرکت‌کنندگان و همچنین معرفی بهتر رشته سی‌فایتر به مردم شهرستان و خانواده‌هایی بود که هنوز آشنایی کافی با آن ندارند.

رئیس هیات موتای فیروزکوه اظهار داشت: تیم سی‌فایتر فیروزکوه در حال حاضر خود را برای چهارمین دوره مسابقات کشوری آماده می‌کند.

او گفت: تمرینات این تیم در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در باشگاه تختی فیروزکوه برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است

موی تای کاران شهرستان های فیروزکوه و رودهن در رقابتی دوستانه آمادگی خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان تهران محک زدند.در پایان تیم فیروزکوه با نتیجه ۸ بر ۴ تیم رودهن را شکست داد..