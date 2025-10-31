پخش زنده
رویداد رسانهای «ایلام ایران، هلیلان ایلام» با هدف بازتاب توانمندیها و مطالبات مردم هلیلان، در برنامههای ویژه صدا و سیمای مرکز ایلام در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در این رویداد استانی، گروههای تولیدی صدا و سیمای ایلام با حضور میدانی در شهرستان هلیلان، ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این منطقه را در قالب برنامههای رادیویی، تلویزیونی و خبری منعکس میکنند.
همزمان، مسائل و مطالبات مردم هلیلان با حضور مدیران اجرایی، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس مطرح و از طریق بخشهای خبری پیگیری میشود.
این اقدام رسانهای با هدف معرفی ظرفیتهای مغفولمانده، ایجاد نگاه متوازن به توسعه استان و بازتاب توان بومی مناطق کمتر دیدهشده اجرا میشود.
صدا و سیمای مرکز ایلام در قالب طرحهای میدانی و تولیدات موضوعمحور، معرفی ظرفیتهای شهرستانهای استان را در دستور کار دارد و «ایلام ایران، هلیلان ایلام» یکی از شاخصترین رویدادهای این مجموعه برای نمایش چهره واقعی هلیلان در مسیر پیشرفت است.