به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب با بیان اینکه بالا بردن حس امنیت و آسایش شهروندان از اهداف اصلی پلیس است، گفت: به منظور برخورد با مجرمان و هنجار شکنان و پیشگیری از وقوع جرم و بالا بردن احساس آرامش برای شهروندان، طرح‌های مختلفی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح‌های آرامش در شهر، ماموران انتظامی رشت، ۴ قاچاقچی و ۲۲۸ عامل فروش موادمخدر را دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند افزود: همچنین ۲۰۶ نفر معتاد متجاهر نیز از سطح معابر و پارک‌ها جمع آوری و به مراکز مجاز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند و ۱۸ اتباع بیگانه غیر مجاز نیز دستگیر و برای خروج آنها از کشور اقدام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت بابیان اینکه در اجرای این طرح از اصناف سطح شهر نیز بازدید شد گفت: ۶ کافه و رستوران پلمب و از ادامه فعالیت آنها با دستور قضایی جلوگیری شد.