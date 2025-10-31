به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ علیرضا حدادی وی در ادامه گفت: در پی ابلاغ اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این طرح ۳ روزه با انجام اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه ۱۰ سارق و یک مالخر دستگیر شدند، افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده، سارقان به ۲۰ فقره سرقت مختلف اعتراف و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با تاکید بر توجه و رعایت مردم به اصول و نکات پیشگیری از سرقت، گفت: ارتقاء نظم و امنیت همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.