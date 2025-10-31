پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: وضعیت خشکسالی در کشور بحرانی است و آبیاری مکانیزه باید به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت الله عاملی در خطبههای نماز جمعه این هفته اردبیل با تاکید بر ضرورت توجه به صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت: خشکسالی کل خاورمیانه را آتش زده است این خشکسالی در پنجاه سال بیسابقه است. در صرفهجویی در موضوع آب بسیار جدی باشیم حتی در یک قطره.
وی با بیان اینکه گروههای مطالبه گر باید از دولت و نمایندگان آبیاری مکانیزه را طلب کنند، افزود: جای تاسف است که دولت در خصوص آبیاری غرقابی تماشاگر است و نمیخواهد آن را الزامی بکند. آبیاری مکانیزه باید به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگر از خطبههای خود با اشاره به تحولات اخیر غزه خاطر نشان کرد: غیر مسلمانها در کشورهای مختلف به صورت حیرت آور به کمک فلسطین آمدند، اما در بسیاری از کشورهای اسلامی حکام اسلامی حتی اجازه تظاهرات ندادند و بلکه خودشان در کنار اسرائیل ایستادند.
آیت الله عاملی تصریح کرد: رئیس جمهور برزیل از غزه صحبت کرد نتوانست خود را کنترل کند و به شدت گریه کرد، اما رئیس یک کشور عربی میگوید ما نمیتوانیم در بازسازی غزه شرکت کنیم، چون ما موسسه خیریه نیستیم مگر اینکه حماس خلع سلاح شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه غالب کشورهای اسلامی در اختیار اسرائیل بودند اخیراً افشا شد که سیستم اطلاعاتی و استخباراتی ۵۰ کشور در جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل را حمایت میکردند.