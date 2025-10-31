به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر سندوسی، کشاورز روستای حاج علی کند، می‌گوید: چند سالی است با کشت ارقام جدید گندم، عملکرد مزرعه‌ام به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

مرکز فرآوری بذر در مهاباد نیز جدیدترین ارقام اصلاح شده را برای کشت در اختیار کشاورزان قرار داده است.

بایزید نوربخش، مدیرعامل این مرکز، می‌گوید: هدف ما افزایش تولید و مقاومت محصولات کشاورزی در برابر بیماری‌ها است.

در سال زراعی جاری، ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد زیر کشت گندم می‌رود.

بایزید حسن‌پور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، تأکید می‌کند: توزیع به موقع ارقام جدید بذر به کشاورزان کمک می‌کند تا بهره‌وری مزرعه خود را افزایش داده و تولید پایدار داشته باشند.

در آذربایجان غربی، ۹ شرکت تولید و فرآوری بذر گندم تحت نظر مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان فعالیت می‌کنند.