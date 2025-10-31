به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خطیب جمعه چرام گفت: تبدیل قبرستان به محل نمایش توان مالی بدعت و رفتاری ناپسند است که باعث فشار روانی و رقابت بی‌جا میان خانواده‌ها می‌شود.

حجت الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان این روز را نماد مقاومت ملت ایران دانست و گفت: استکبارستیزی از ارکان هویتی انقلاب اسلامی است و جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بر این اصل پایدار مانده است.

وی با بیان اینکه نه شرقی و نه غربی پایه استقلال انقلاب اسلامی بوده، افزود: تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام نشانه‌ای روشن از مقابله ملت ایران با دخالت‌های بیگانه بود.

وی همچنین حمایت ایران از جنبش‌های آزادی‌ بخش ایستادگی در برابر تحریم‌ها و دفاع از فلسطین را ابعاد عملی استمرار استکبارستیزی معرفی کرد.

امام جمعه چرام در بخش دیگری از خطبه‌ها به جایگاه حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: حضرت صدیقه طاهره (س) با روایت احادیث پیامبر(ص) ایراد خطبه فدکیه و نقش‌ آفرینی در آموزش زنان مدینه نقشی تعیین‌کننده در تبیین اسلام ناب محمدی داشتند.

افشار یکی از آسیب‌های فرهنگی سال‌های اخیر را رواج سنگ‌ قبرهای تجملاتی عنوان کرد و اظهار داشت: تبدیل قبرستان به محل نمایش توان مالی بدعت و رفتاری ناپسند است که باعث فشار روانی و رقابت بی‌جا میان خانواده‌ها می‌شود.

وی توصیه کرد بزرگداشت متوفیان با کارهای ماندگار و معنوی مانند کمک به نیازمندان مشارکت در ساخت مسجد و حسینیه، کاشت درخت، وقف و برگزاری ختم قرآن انجام گیرد.

امام جمعه چرام در پایان بر لزوم تقویت فرهنگ دینی، ساده‌زیستی و ادامه مسیر استکبارستیزی به عنوان یک اصل بنیادین انقلاب اسلامی تأکید کرد.